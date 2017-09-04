Два миллиона мусульман собрались на горе Арафат для кульминации хаджа

С рассвета люди стали прибывать на гору Арафат, которая считается местом, где пророк Мухаммед около 14 веков назад произнес свою последнюю проповедь. Паломники покрыли гору и огромную равнину, где молились и читали Коран. Саудовская Аравия обеспечивала безопасность во время хаджа, задействовав более 100 тысяч сотрудников безопасности.
Одетые в белое паломники взбираются на гору по камням.
Над верующими пролетает вертолет.
Второй день хаджа, пятидневного паломничества, которое должны совершить все мусульмане хотя бы раз в жизни, посвящен молитве и размышлениям.
Температура достигала отметки 40 градусов по Цельсию.
Мужчина делает селфи на горе Арафат во время хаджа.
Вечером паломники отправились в долину Муздалифа, где примут участие в обряде побивания камнями шайтана.
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