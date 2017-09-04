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Два миллиона мусульман собрались на горе Арафат для кульминации хаджа

31 августа два миллиона верующих мусульман со всего мира собрались на горе Арафат, чтобы совершить стояние, которое является кульминацией хаджа (в мусульманской вере паломничество, во время которого посещают Мекку и ее окрестности — гору Арафат, долины Муздалифа и Мина).

С рассвета люди стали прибывать на гору Арафат, которая считается местом, где пророк Мухаммед около 14 веков назад произнес свою последнюю проповедь. Паломники покрыли гору и огромную равнину, где молились и читали Коран. Саудовская Аравия обеспечивала безопасность во время хаджа, задействовав более 100 тысяч сотрудников безопасности.

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Одетые в белое паломники взбираются на гору по камням.


Над верующими пролетает вертолет.






Второй день хаджа, пятидневного паломничества, которое должны совершить все мусульмане хотя бы раз в жизни, посвящен молитве и размышлениям.

Температура достигала отметки 40 градусов по Цельсию.










Мужчина делает селфи на горе Арафат во время хаджа.


Вечером паломники отправились в долину Муздалифа, где примут участие в обряде побивания камнями шайтана.











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Tags: Коран, Мекка, Саудовская Аравия, гора, мусульмане, народы, паломники, праздники и фестивали, религия, хадж
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