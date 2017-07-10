«Вот это настоящий сын Арни»: ребенок Шварценеггера от мексиканки вырос красавцем

«Джозеф идеализировал Арнольда. Мы все его идеализировали, он был такой клевый. Семья Арнольда всегда была для нас второй семьей. Он был нам как дядя, он со всеми вел себя классно, он всегда любил Джозефа, но я не замечал какого-то особенного внимания к нему. Мои тетя и мать всегда ездили с ним вместе на отдых, и они брали с собой Джо, потому что он подружился с детьми Арнольда. Они даже ездили со Шварценеггером за рубеж на премьеры фильмов, часто как просто работники, но иногда как гости».



Джордж Пена, двоюродный брат Джозефа в разговоре с Daily Mail