«Вот это настоящий сын Арни»: ребенок Шварценеггера от мексиканки вырос красавцем

Недавно папарацци обнаружили, что 19-летний сын Шварценеггера и Милдред выглядит таким же эффектным и накачанным, как «железный Арни» в юности.
Милдред Баена работала у Шварценеггеров двадцать лет, отвечала за готовку, уборку и стирку и была практически членом семьи. Хозяйка дома Мария Шрайвер была успешной телеведущей и вряд ли успевала бы заниматься домашними делами сама.
В то время Милдред была замужем за Рохелио Баэной, с которым развелась только в 2008 году. По слухам, она и сама не знала, что забеременела не от мужа, а от Шварценеггера — до тех пор, пока мальчик не вырос и не стало видно, насколько он похож на звездного отца.
Когда Милдред призналась Джозефу, кто его отец, мальчик крикнул: «Круто!»
«Джозеф идеализировал Арнольда. Мы все его идеализировали, он был такой клевый. Семья Арнольда всегда была для нас второй семьей. Он был нам как дядя, он со всеми вел себя классно, он всегда любил Джозефа, но я не замечал какого-то особенного внимания к нему. Мои тетя и мать всегда ездили с ним вместе на отдых, и они брали с собой Джо, потому что он подружился с детьми Арнольда. Они даже ездили со Шварценеггером за рубеж на премьеры фильмов, часто как просто работники, но иногда как гости».
Джордж Пена, двоюродный брат Джозефа в разговоре с Daily Mail
Джордж Пена, двоюродный брат Джозефа в разговоре с Daily Mail
После развода Шварценеггеров их дети Патрик, Кэтрин, Кристина и Кристофер прекратили общаться с бывшей домработницей. Уже после скандала, в 2015 году, актер рассказал: «Это была тяжелая ситуация для всей моей семьи. Но это случилось, и теперь надо с этим жить, верно?»
Со временем и дети, и бывшая жена простили Арнольда. На премьере фильма «Терминатор: Генезис» они поздравили отца самодельным плакатом.
Что касается Джозефа Баены, то актер общается с ним не меньше, чем с остальными детьми. На 16-летие актер подарил сыну домашний тренажерный зал.
В школе Джозеф входил в состав школьной команды по плаванию.
Официальных аккаунтов в соцсетях или интервью Джозефа нет. Возможно, именно ему принадлежит этот аккаунт в твиттере, но подтверждений этому нет.
Джозеф изучает бизнес-менеджмент в университете в Малибу. Шварценеггер вместе с Джозефом участвуют в велопробегах, ходят в кафе и занимаются спортом.
В 2016 году Джозеф переснял культовую сцену из фильма «Терминатор-2», в котором его отец сыграл T-800. Юноша отбирает у байкера дробовик и солнцезащитные очки, садится на мотоцикл и уезжает спасать сына «Сары Коннор». Ролик срежиссировал видеоблогер Бен Хесс.
В комментариях пользователи сошлись во мнении, что Баена похож на отца больше, чем любой из его законных детей. «Вот это настоящий сын Арни», — написал один из них.
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