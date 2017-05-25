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Русские обычаи, абсолютно непонятные иностранцам

Многие иностранцы считают русских странными, говорят о загадочной русской душе и абсолютно нелогичных поступках. Так, у нас существует масса традиций и привычек, которые иностранцы не могут ни понять, ни объяснить.

Мы собрали встречающиеся чаще всего факты в зарубежной прессе, которые так сильно удивляют несчастных гостей нашей страны.

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1. Русские нечасто улыбаются посторонним. Улыбка достается лишь самым близким, но она от всего сердца.


2. Еды на праздник или к приходу гостей готовится намного больше, чем нужно.


3. Новый год — самый главный зимний праздник — отмечается намного пафоснее, чем Рождество.


4. Русские говорят за столом очень длинные и витиеватые тосты.


5. У русских принято поздравлять друг друга после сауны или душа, говоря: «С легким паром!»


6. За стол садятся не только для того, чтобы поесть, но и чтобы поговорить, и разговоры могут длиться много часов.


7. К женщинам любого возраста, кроме бабушек, обращаются «девушка».


8. Русские рассказывают анекдоты к месту и не к месту. Они могут прервать разговор фразой «Я вспомнил анекдот» и рассказать анекдот, не имеющий никакого отношения к теме разговора.


9. На вопрос «Как дела?» русские отвечают подробным рассказом, а не клишированным «Спасибо, все замечательно».


10. Большинство русских регулярно пересматривают советские мультики.


11. Даже выходя в ближайший магазин за покупками, русские девушки одеваются как на праздник.


12. Перед тем как отправиться в путешествие, принято «присесть на дорожку».


13. Русские часто живут с родителями. Проживание под одной крышей бабушек, детей и внуков никого не смущает.


14. Приходить в гости без подарка считается плохим тоном. Конфеты, алкоголь, цветы — что угодно, но не с пустыми руками.

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Tags: Россия, иностранцы, обычаи, русские, странные, традиции

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