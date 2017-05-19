Когда видеоблогеры были маленькими: как изменились российские телеведущие с 1990-х годов

Кроме знаменитого «Поля чудес», он вел программы «Анализы недели», «Колесо истории», а еще провел по одному выпуску «Слабого звена» и «Кто хочет стать миллионером?». С 2016 года принимает гостей в передаче «Звезда на "Звезде"», которая выходит на телеканале «Звезда».
Прославился как ведущий программ «Угадай мелодию» и «Розыгрыш», но также в начале 1990-х работал над юмористической программой «Оба-на!», а с 2000 по 2004 год был директором детского и развлекательного вещания Первого канала. В 2016 году телеведущий спродюсировал документальный фильм об Алтае «Путешествие к центру Земли».
В 1990-е годы вела информационные программы «Вести» и «Время», затем ток-шоу «Арина» и «Место встречи с Ариной Шараповой». В 2001 году стала лицом передачи «Доброе утро» на Первом канале, а с 2007-го выступала адвокатом героинь в программе «Модный приговор». В 2014 году основала «Школу искусств и медиатехнологий» для детей и подростков.
16 лет подряд вел легендарную «Утреннюю почту», а затем и другие популярные советские программы: «Голубой огонек», «Песня года», «Спокойной ночи, малыши!». В 2006-2008 годах Николаев вел телешоу «Танцы на льду» и «Танцы со звездами» на канале «Россия», а затем «ДОстояние РЕспублики» на Первом канале.
Начала работать на телевидении в 1991 году: была диктором Центрального телевидения и телекомпании «Останкино», а также вела программу «Доброе утро». С декабря 1998 года Андреева — лицо информационной программы «Время» на Первом канале.
Стала известна как ведущая программ «Детали» и «Самый умный». С 2015 года Канделаки — генеральный продюсер спортивного холдинга «Газпром-медиа» и телеканала «Матч ТВ».
В 1993 году пришла ведущей в военно-патриотическую программу «Армейский магазин», которую окончательно покинула только 22 года спустя. После этого участвовала в конкурсах «Последний герой» и «Вышка», была соведущей программы «Принцип домино», а в 2014 году начала вести реалити-шоу «Машина» на канале «Перец».
С 1998 по 2002 год работала на канале MTV: вела программы «Большое кино» и «12 злобных зрителей». С 2002 года стала вести музыкальные и развлекательные программы на Первом канале: «Доброе утро», «Фабрика звезд», «Золотой граммофон», а также комментировала трансляции конкурса «Евровидение». С апреля 2017 года ведет обновленную программу «12 злобных зрителей» на кабельном канале «MTV Россия».
С 2001 года ведет аналитические и экономические программы, но известен прежде всего по «Программе максимум» с девизом «Скандалы, интриги, расследования. Показать все, что скрыто». В марте 2017 года стал ведущим кулинарного шоу «Битва шефов».
С 1992 года писал сюжеты и тексты для Первого канала, затем вел «Доброе утро», «Золотой граммофон» и ток-шоу «Большая стирка», переименованное в «Пять вечеров», а затем в «Пусть говорят».
С 1987 по 2014 год вела программу «Доброе утро», после ухода из которой решила сделать перерыв в работе на телевидении.
Ведет медицинские программы с 1992 года: сначала это был «Рецепт» на кемеровском канале «Кузбасс», затем «Лазарет», «Врача вызывали» и, наконец, «Здоровье» на ОРТ и «Жить здорово» на Первом.
Во время учебы играл в КВН, затем занимался режиссурой рекламы, участвовал в создании программ «Сам себе режиссер», «Своя игра», «Диалоги о животных». Главные работы Гуревича — программы «Устами младенца» и «Сто к одному», которая выходит с 1995 года. Также он продюсировал юношеский телеканал «Бибигон» и два года подряд комментировал трансляцию детского конкурса «Евровидение».
С детства снималась в телепрограммах и вела спектакли, затем окончила режиссерский факультет, играла в театре, а в 1997 году стала ведущей программы «Доброе утро» на Первом канале. В 2013 году вместе с Александром Гордоном вела ток-шоу «Они и мы», а теперь в паре с Анатолием Кузичевым ведет «Время покажет».
В 2010 году окончила Школу телевидения «Останкино», а параллельно с этим работала редактором в ВГТРК, участвовала в создании шоу «Пусть говорят» и «Сегодня вечером», после чего была продюсером шоу «Каникулы в Мексике». До марта 2016 года вела программу «Ревизорро» на канале «Пятница», а в ноябре 2016-го пришла ведущей в новый проект «Ревизорро. Москва».
Начал карьеру на телевидении с работы видеоинженера и оператора, после чего был ведущим, продюсером и генеральным директором телекомпании «Останкино». С 1996 по 2010 год вел программу «Человек и закон». В 2013 году стал президентом медиахолдинга «Красная звезда».
В начале 1990-х годов пришел диджеем на радио, а в 1996 году на канале BIZ-TV по его проекту вышла программа «News Блок», которая два года спустя переехала на «MTV Россия». Белоногов стал популярен как виджей MTV Александр Анатольевич. После MTV он был соведущим Яны Чуриковой на «Фабрике звезд», снимался в клипах, выступал как диджей и даже запустил авторский курс «Создание имиджа» в школе электронной музыки диджея Грува.
Заявил о себе как ведущий ток-шоу «Окна», а прославился благодаря юмористическому сериалу «Осторожно, модерн!» и его продолжениям. Вел развлекательные шоу «Большие гонки», «Голос» и «Голос. Дети». С 2014 года исполняет главную роль в сериале «Физрук» и известен скорее как актер, причем самый обеспеченный актер в стране по версии журнала Forbes.
Отказалась от карьеры диктора новостей на Центральном телевидении СССР и стала вести детские программы: «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», «Няня спешит на помощь», «В гостях у сказки», «Голубой огонек» — и фестиваль «Песня года». Была ведущей музыкальных программ «Утренняя почта» и «Музыкальный киоск» и многочисленных музыкальных вечеров и конкурсов. В 2000-е годы работала над программами «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым и «В наше время» с Татьяной Веденеевой и Юрием Николаевым.
Учился в ГИТИС и московской консерватории, играл в театре «Модернъ», вел деловые и культурные передачи, а с 1994 года — бессменный ведущий интеллектуальной викторины «Своя игра».
Начала карьеру с работы моделью, а прославилась благодаря каналу «Муз-ТВ», где вела хит-парад «10 sexy», программы «Лучшая двадцатка», «Фабрика звезд» и эротическое шоу «Империя». Трижды озвучила бегемотиху Глорию для мультфильма «Мадагаскар».
Окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, сыграл в спектакле «Макбет», но не стал строить карьеру в театре и зарабатывал как официант, бармен и ведущий в клубах. В 1999 году начал работать на петербургском радио, а после переезда в Москву попал на канал MTV. Теперь имя Урганта ассоциируется прежде всего с программами «Прожекторперисхилтон» и «Вечерний Ургант», а еще с многочисленными музыкальными и развлекательными премиями, которые он ведет.
Начал работать на телевидении в 1964 году. Вел программы «Алло, мы ищем таланты», «А ну-ка, девушки», «Адреса молодых», «Спринт для всех», «Вираж», «Веселые ребята», «12 этаж». В 1976 году провел второй выпуск игры «Что? Где? Когда?». В 1964 году, будучи студентом МИИТ, стал соведущим «Клуба веселых и находчивых»: первые три года передачу вел врач и режиссер Альберт Аксельрод.
Теперь Масляков — ведущий руководитель и режиссер КВН, президент Международного союза КВН и объединения «АМиК», которое производит программу. В августе 2016 года стало известно, что «АМиК» подала заявку на регистрацию товарного знака «Александр Масляков» — так же зовут и сына ведущего, который представляет Премьер-лигу КВН.
Пришла на телевидение как редактор и корреспондент на канале ТВ-6. В 2000 году перешла на Ren-TV, а в 2006 году — на Первый канал, где рассказывала о культурных событиях в программах «Новости», «Время» и «Воскресное время». С 2011 года возглавляет российскую версию журнала The Hollywood Reporter.
Бросив Киевский политехнический институт, поступил в Щукинское училище и уже с 4-го курса стал преподавать актерское мастерство, затем играл в театре и снимался в телепередачах. С 1992 года — бессменный ведущий и руководитель передачи «Сам себе режиссер». Ведет на Детском радио программу «Мастерская Алексея Лысенкова», в которой беседует с творческими людьми об их профессии.
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