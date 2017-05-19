Когда видеоблогеры были маленькими: как изменились российские телеведущие с 1990-х годов

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Заказ выпускного платья в интернете: ожидание и реальность Американские девушки-подростки показали в твиттере шокирующие различия между платьями, которые они ожидали получить при онлайн-заказе и которые им…