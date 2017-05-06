Британцы составили список вкусностей из России, которых миру не хватает

Самое простое и дешевое печенье, которое можно купить в России. Это просто печеное тесто, посыпанное сахаром, но это потрясающе.
Крошечные пироги, заполненные вишневым вареньем. Если вы живете в России, однажды ваша бабушка обязательно вас ими накормит.
Это странно выглядит и звучит, но на вкус почему-то отлично. К тому же эти кальмары суперсоленые, что делает из них идеальный похмельный завтрак.
Это восхитительно, и непонятно, почему нигде больше не пьют сгущенное молоко отдельно от всего остального.
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