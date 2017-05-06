Bigpicture.ru (b_picture) wrote,
Bigpicture.ru
b_picture

Британцы составили список вкусностей из России, которых миру не хватает

Британский развлекательный сайт Buzzfeed нашел 18 удивительных закусок и напитков, которые есть в России и почему-то отсутствуют в остальных странах (а помог им в этом русскоговорящий редактор Виктор Степанов). Мы с гордостью перевели эту пронизанную сожалением и завистью подборку, а заодно порадовались тому, что можем все это купить или приготовить.

zaglav


1. Плюшки




Фото: @alyona_romashko


Самое простое и дешевое печенье, которое можно купить в России. Это просто печеное тесто, посыпанное сахаром, но это потрясающе.

2. Сосиски в тесте




Фото: @angelproletel


Это гениально, особенно если блюдо приготовлено из сосиски правильного размера.


3. Спрайт со свежим огурцом




Фото: @privetoma


Самый освежающий напиток на свете.


4. Баранки (по версии британцев — мини-бейглы)




Фото: @tati_sells_homes


Они тверже обычных бейглов, а по размеру — на один укус. В целом они идеальны во всех отношениях.


5. Чипсы с солеными огурцами и укропом




Загадка, почему чипсы с таким вкусом не продаются нигде, кроме России.


6. Чипсы со вкусом белых грибов и сметаны




Серьезно, Россия забрала себе все самые вкусные чипсы.


7. Напиток «Байкал»




Фото: @alex_alex7215


Это что-то среднее между колой и пепси, но вкуснее и того, и другого.


8. Конфеты с медведями




Фото: @flower.a.r.t


Это традиционные российские батончики с шоколадом и вафлями. Они просто лучшие.


9. Ванильное мороженое в вафельном стаканчике




Фото: @ukatayumatay


Идеальный перекус для жаркого летнего дня.


10. Соленая сельдь с луком




Фото: @mushka_yulia


Этот вкус прорвется даже сквозь похмелье.


11. Пирожки с вишней




Фото: @foodnutlove


Крошечные пироги, заполненные вишневым вареньем. Если вы живете в России, однажды ваша бабушка обязательно вас ими накормит.

12. Да и любые другие пирожки




Фото: @the_original_menu


Особенно хороша яблочная начинка.


13. Котлеты по-киевски




Фото: @expert_kriminalist


Курица в панировочных сухарях — это хорошо по умолчанию.


14. Сушеные измельченные кальмары




Фото: @ajam_17


Это странно выглядит и звучит, но на вкус почему-то отлично. К тому же эти кальмары суперсоленые, что делает из них идеальный похмельный завтрак.

15. Окрошка




Фото: @obiezysmak


Холодный суп из кислого молока и овощей хорошо освежает — в жару самое то.


16. Сухарики из ржаного хлеба




Фото: @alx88


Кусочки черного хлеба, обжаренные в масле. Лучше всего их подавать с холодным пивом.


17. Вафельные трубочки со сгущенным молоком




Фото: @kifffer


Ну разве это не прекрасно?


18. Сгущенное молоко в банке




Фото: @kavi.sk


Это восхитительно, и непонятно, почему нигде больше не пьют сгущенное молоко отдельно от всего остального.

Смотрите также: Вкусности из McDonald’s, которые встречаются только в определенных странах,
Блюда народов мира, над которыми американцы совершили кощунство

источник



Понравилось? Жми лайк!
Tags: Британия, Россия, блюда, еда

Recent Posts from This Journal

promo b_picture
Buy for 90 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    switch
    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    Help
  • 111 comments