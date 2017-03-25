Хаски оставили одного на три часа, и вот что он сделал с домом

Сначала, как положено настоящему художнику, пес запачкал как следует лапы.
А потом уже отправился гулять по всему дому, пуская в ход воображение.
Гостиная.
В итоге все полы были покрыты авторским узором, а на одеяле поставлена подпись.</center>
Почему-то нам кажется, что хозяева этого Пикассо больше не будут оставлять его одного. Или, по крайней мере, в следующий раз как следует спрячут все, что может послужить собаке чернилами.
Коридор.
Авторская подпись.
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