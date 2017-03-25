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Хаски оставили одного на три часа, и вот что он сделал с домом

Кто сказал, что дизайн интерьеров не для собак? Один песик породы хаски решил доказать сомневающимся обратное, как только хозяева ушли в кино и оставили его дома одного. Всего за три часа начинающий дизайнер полностью преобразил жилище ничего не подозревающей семьи.

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Сначала, как положено настоящему художнику, пес запачкал как следует лапы.


А потом уже отправился гулять по всему дому, пуская в ход воображение.


Гостиная.


В итоге все полы были покрыты авторским узором, а на одеяле поставлена подпись.</center>


Почему-то нам кажется, что хозяева этого Пикассо больше не будут оставлять его одного. Или, по крайней мере, в следующий раз как следует спрячут все, что может послужить собаке чернилами.


Коридор.


Авторская подпись.


Смотрите также: Так вот чем занят пес, когда хозяев нет дома

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Tags: беспорядок, дизайн, дом, животные, позитив, собака, хаски, художник

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