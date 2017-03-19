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Вы не поверите! Красота не для всех: модель с синдромом кошачьего глаза

Она не боится быть другой — врожденное заболевание не помешало девушке стать моделью и сняться для знаменитого модного издания V Magazine.

Канадка Кайтин Стиклез (Caitin Stickels) появилась на свет с редким хромосомным отклонением, которое носит название синдром кошачьего глаза. Это расстройство часто приводит к обезображиванию лица, сколиозу, расщеплению нёба, проблемам с сердцем и почками и другим аномалиям.

Несмотря на то что 29-летняя Кайтин далека от обычных стандартов красоты, она принимает участие в фотосетах в качестве модели. Благодаря ее аккаунту в Instagram на нее вышел фэшн-фотограф Ник Найт, который пригласил девушку-кошку принять участие в съемках для журнала V Magazine.





В новом фотосете для V Magazine фотограф Ник Найт представил миру Кайтин Стиклез, профессиональную модель, чей внешний вид кардинально отличается от общепринятых стандартов.


Кайтин Стиклез из Сиэтла 29 лет. Она родилась с редким расстройством — синдромом Шмида-Фраккаро, или синдромом кошачьего глаза, который изуродовал ее лицо.


Синдром кошачьего глаза характеризуется двумя основными клиническими проявлениями: атрезией анального отверстия и дефектом радужной оболочки глаз (колобома), от которого заболевание и берет свое название. Причина тому — лишняя хромосома.


Несмотря на свою нестандартную внешность, девушка уже давно принимает участие в профессиональных фотосессиях.


Кайтин с гордостью демонстрирует свою непохожесть на других, выкладывая на свою страницу в Instagram снимки из фотопроектов, в которых она принимает участие.


Именно благодаря инстаграм-аккаунту о необычной модели узнал знаменитый британский фотограф Ник Найт, который фотографировал королеву Елизавету, Леди Гагу и Канье Уэста.


Он пригласил канадку принять участие в фотосессии для журнала V Magazine и устроил сетевую трансляцию всего процесса съемок.


Сама девушка описывает свою внешность как «мягко говоря, экзотическую».


Помимо своего необычного лица, канадка еще отличается миниатюрностью — при росте 155 см она весит 40 килограммов.


Кайтин просто в восторге от возможности поработать с масштабным изданием и именитым фотографом. Эта съемка открывает ей новые перспективы сотрудничества с такими брендами, как Prada, Dior, Coach, и другими.


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Tags: внешность, заболевание, красота, модель, провокация
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