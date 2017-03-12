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Российский фермер спас на своем участке не совсем обычных котят

Однажды во время обхода территории своего участка в Забайкальском крае фермер совершенно случайно обнаружил четырех маленьких котят на месте старой скотоводческой стоянки. Малыши были совсем беспомощны, и мужчина понял, что их нужно спасать. Хотя котята и выглядели немного непривычно, не как обычные кошки.

Фермер обратился к представителям Международного заповедника «Даурия» в надежде узнать породу котят, чтобы правильно за ними ухаживать. Однако в заповеднике специалисты подтвердили, что найденыши — не совсем обычные кошки.

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Котята оказались детенышами палласова кота, или манула, — редкого вида дикой кошки, который обитает в Центральной Азии. Работники заповедника, чтобы выкормить новорожденных малышей, отдали котят двум обычным кошкам, и, к счастью, те их приняли.


Манул занесен в Красную книгу со статусом «близкий к угрожаемому». Охота на манула повсеместно запрещена.


От обычной кошки манулы отличаются более плотным телосложением, короткими и мощными лапами и очень густой шерстью.


Когда котята выросли, пришлось отпустить их на волю.


Правда, работники заповедника не могли оставить своих найденышей совсем без присмотра и надели на них ошейники.


Первое время манулы навещали тех, кто их спас, но вскоре совсем выросли, возмужали и отвыкли от людей.


Собственно, именно к этому и стремились их спасители — вырастить брошенных на произвол судьбы котят и выпустить их в дикую природу.


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Tags: Россия, животные, котята, манулы, спасение, хищные кошки
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