Российский фермер спас на своем участке не совсем обычных котят

Фермер обратился к представителям Международного заповедника «Даурия» в надежде узнать породу котят, чтобы правильно за ними ухаживать. Однако в заповеднике специалисты подтвердили, что найденыши — не совсем обычные кошки.
Котята оказались детенышами палласова кота, или манула, — редкого вида дикой кошки, который обитает в Центральной Азии. Работники заповедника, чтобы выкормить новорожденных малышей, отдали котят двум обычным кошкам, и, к счастью, те их приняли.
Манул занесен в Красную книгу со статусом «близкий к угрожаемому». Охота на манула повсеместно запрещена.
От обычной кошки манулы отличаются более плотным телосложением, короткими и мощными лапами и очень густой шерстью.
Когда котята выросли, пришлось отпустить их на волю.
Правда, работники заповедника не могли оставить своих найденышей совсем без присмотра и надели на них ошейники.
Первое время манулы навещали тех, кто их спас, но вскоре совсем выросли, возмужали и отвыкли от людей.
Собственно, именно к этому и стремились их спасители — вырастить брошенных на произвол судьбы котят и выпустить их в дикую природу.
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