«Если не умрете в этом аду, то сойдете с ума»: внутри гаитянской тюрьмы

Фотографиям о том, что творится в тюрьме, трудно поверить — настолько они ужасны. Десятки истощенных мужчин с впалыми щеками и торчащими ребрами молча лежат в самой крупной тюрьме Гаити, потому что они слишком слабы, чтобы стоять. Тут же неподалеку лежит едва прикрытый брезентом труп заключенного, который умер от недоедания. Мужчины в переполненной камере вынуждены спать в самодельных гамаках, крепящихся к потолку, или же размещаться вчетвером на одной койке.
Перенаселение, плохое питание и инфекционные болезни привели к резкому росту смертей среди заключенных. Уголовно-исполнительная система Гаити не справляется с наплывом арестантов, а служащие Национальной тюрьмы заявляют, что изо всех сил стараются удовлетворять потребности заключенных, но получают недостаточно финансирования от правительства.
Заключенные смотрят телевизор в переполненной камере.
Арестанты в тюремном изоляторе.
Гаитянская прокуратура и борцы за права человека уже давно подняли тревогу по поводу жутких условий исправительного учреждения.
В камерах, которые рассчитаны на 20 человек, находятся от 80 до 100 заключенных.
Некоторые сидят в камерах по 22 часа в сутки. Во время редких и коротких прогулок кто-то играет в шахматы, домино или карты, другие же, чтобы хоть как-то остаться в здравом уме, просто делают зарядку, используя в качестве веса емкости с грязной водой.
Около 80% находящихся здесь мужчин еще даже не были признаны виновными в каком-либо преступлении, им еще не вынесли приговор. Но они вынуждены дожидаться встречи с судьей в следственном изоляторе.
Заключенные ходят по кругу во дворе следственного изолятора.
В таких жутких условиях содержатся 40% от 11 тысяч заключенных страны.
Родственники выстраиваются в очередь и ждут, когда охрана их пропустит.
Но не все заключенные страдают от голода. Некоторым счастливчикам родственники приносят еду, сигареты и другие необходимые в тюрьме вещи.
Уголовно-исполнительная система Гаити — самая перегруженная в мире. В среднем заключенным приходится ждать суда до 8 лет.
Арестант кладет еду в пакет, чтобы поделиться с другими.
Те заключенные, которым не повезло с родственниками, вынуждены есть то, что дают в тюрьме дважды в день.
Одна из татуировок заключенного гласит: «После страдания приходит избавление».
Часто приговоренные и те, кто еще только ожидает суда, собирают те немногие деньги, что у них есть, и покупают маленький телевизор или радио в общую камеру.
Один из заключенных стоит рядом с телом умершего от истощения сокамерника.
Чистая вода тоже на вес золота.
В тюрьме кормят два раза в день небольшой порцией риса, овсянки или кукурузной каши.
Почти все заключенные страдают от бери-бери (болезнь, возникающая при недостатке витамина В1) и анемии.
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