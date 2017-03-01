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«Если не умрете в этом аду, то сойдете с ума»: внутри гаитянской тюрьмы

Заключенные в Национальной тюрьме Порт-о-Пренса (Гаити) живут, а точнее существуют, буквально в аду: перенаселение, голод, болезни и антисанитария — вот лишь несколько проблем исправительного учреждения.

Фотографиям о том, что творится в тюрьме, трудно поверить — настолько они ужасны. Десятки истощенных мужчин с впалыми щеками и торчащими ребрами молча лежат в самой крупной тюрьме Гаити, потому что они слишком слабы, чтобы стоять. Тут же неподалеку лежит едва прикрытый брезентом труп заключенного, который умер от недоедания. Мужчины в переполненной камере вынуждены спать в самодельных гамаках, крепящихся к потолку, или же размещаться вчетвером на одной койке.

Перенаселение, плохое питание и инфекционные болезни привели к резкому росту смертей среди заключенных. Уголовно-исполнительная система Гаити не справляется с наплывом арестантов, а служащие Национальной тюрьмы заявляют, что изо всех сил стараются удовлетворять потребности заключенных, но получают недостаточно финансирования от правительства.

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Заключенные смотрят телевизор в переполненной камере.


Арестанты в тюремном изоляторе.

Гаитянская прокуратура и борцы за права человека уже давно подняли тревогу по поводу жутких условий исправительного учреждения.


В камерах, которые рассчитаны на 20 человек, находятся от 80 до 100 заключенных.


Некоторые сидят в камерах по 22 часа в сутки. Во время редких и коротких прогулок кто-то играет в шахматы, домино или карты, другие же, чтобы хоть как-то остаться в здравом уме, просто делают зарядку, используя в качестве веса емкости с грязной водой.


Около 80% находящихся здесь мужчин еще даже не были признаны виновными в каком-либо преступлении, им еще не вынесли приговор. Но они вынуждены дожидаться встречи с судьей в следственном изоляторе.


Заключенные ходят по кругу во дворе следственного изолятора.

В таких жутких условиях содержатся 40% от 11 тысяч заключенных страны.


Родственники выстраиваются в очередь и ждут, когда охрана их пропустит.

Но не все заключенные страдают от голода. Некоторым счастливчикам родственники приносят еду, сигареты и другие необходимые в тюрьме вещи.


Уголовно-исполнительная система Гаити — самая перегруженная в мире. В среднем заключенным приходится ждать суда до 8 лет.


Арестант кладет еду в пакет, чтобы поделиться с другими.

Те заключенные, которым не повезло с родственниками, вынуждены есть то, что дают в тюрьме дважды в день.


Одна из татуировок заключенного гласит: «После страдания приходит избавление».


Часто приговоренные и те, кто еще только ожидает суда, собирают те немногие деньги, что у них есть, и покупают маленький телевизор или радио в общую камеру.


Один из заключенных стоит рядом с телом умершего от истощения сокамерника.


Чистая вода тоже на вес золота.


В тюрьме кормят два раза в день небольшой порцией риса, овсянки или кукурузной каши.




Почти все заключенные страдают от бери-бери (болезнь, возникающая при недостатке витамина В1) и анемии.


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Tags: Гаити, болезни, общество, преступления, претупники, смерть, тюрьма, условия
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