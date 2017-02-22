Разорившийся австралийский миллионер уже 20 лет живет один на необитаемом острове

19 октября 1987 года, в Черный понедельник (в Австралии этот день известен как Черный вторник) индекс Доу — Джонса упал на 508 пунктов. Глэшину это стоило примерно 7,25 миллиона долларов. Он вспоминает: «Следующие несколько лет были чрезвычайно тяжелыми. Жена потеряла много денег и винила в этом меня. По большому счету, наша семья распалась в 1991 году». На Глэшина наседали суды, к 1993 году он потерял большую часть своего состояния и искал выход.
Позже в этом же году он встретил женщину из Зимбабве, которая недавно развелась. Как говорит Глэшин, они чувствовали примерно одно и то же, поэтому, узнав от друга о возможности недорого арендовать дикий остров на северо-восточном побережье Австралии, пара ухватилась за эту возможность и поселилась в маленькой лачуге на пляже.
Глэшин арендовал треть острова площадью 1,53 гектара на 43 года. Для этого они с партнером создали компанию Restoration Island Priory Ltd. Плата — 13 тысяч фунтов в год (по курсу на 13 февраля 2017 года — 78 тысяч рублей в месяц).
«Это длилось недолго, — говорит Глэшин о жизни с подругой. — Она не смогла с этим справляться, для нее это было слишком тяжело». После того как женщина уехала, «Робинзон» отрастил бороду и перестал носить рубашки.
Благодаря солнечным батареям на крыше дома у островитянина есть электричество, так что он выходит в интернет, работает на бирже (особенно хвалит инвестиции в уран) и может закупать на материке все необходимое: ехать туда час на лодке.
Правда, мужчина совершает эти поездки нечасто: на острове он добывает кокосы, ловит рыбу и крабов, а еще сам выращивает фрукты и овощи и делает пиво. Жизнь в необитаемом месте научила его нехитрым навыкам выживания: «Если этому не научишься, умрешь здесь довольно скоро».
«Лучшее в жизни на острове — вы живете в полном уединении и спокойствии. Остров Восстановления — это хорошее название. Меня лично он восстановил во всех смыслах. А плохо то, что не с кем поделиться, некому рассказать о своих открытиях», — говорит Дэвид.
С 2000 года мужчину пытаются выгнать с острова: Верховный суд Квинсленда постановил, что Дэвид не выполняет взятые на себя обязательства и больше не имеет права занимать остров. Дело в том, что Глэшин обязался построить на острове рыболовную базу и создать инфраструктуру для туристов как минимум на 131 тысячу фунтов и 60 комнат. Он утверждает, что это ему не позволили сделать аборигены.
Глэшин говорит, что ему бывает одиноко: «Остается надеяться, что на берег выбросит какую-нибудь русалку». Правда, иногда его навещают яхтсмены, пловцы на байдарках и фермеры. Дэвид общается с ними и угощает дарами природы. Однажды на его острове пришвартовалась яхта Рассела Кроу.
Четыре года назад Дэвид прославился на весь мир, разместив на сайтах знакомств несколько объявлений о поиске «девушки-Пятницы», которая бы поселилась вместе с ним. Он даже сфотографировал свой манекен, чтобы показать, в каком отчаянном он положении, но компаньонку так и не нашел: «Ничего не вышло. У меня тут какое-то время пожила девушка из Италии, но она говорила о свободных отношениях, и я не знаю, что это было. Я думал, это значит, что у нас нет секретов друг от друга».
Бывший брокер по-прежнему любит биржу, охотно говорит о ней и дает советы: «Биржевой рынок — это потрясающе. Это самый быстрый, самый простой способ зарабатывать. Это лучше, чем работа. Можно получить в 50 раз больше за время, в 10 раз меньшее». Он не жалуется на свое нынешнее положение: «Было опрометчиво заходить так далеко. Мне не хватило ума увидеть, что надвигается катастрофа. Я не сделал то, что должен был, и пошел ко дну вместе с кораблем».
У острова Возрождения интересная история: 28 апреля 1789 года на корабле британского капитана Уильяма Блая вспыхнул бунт, известный как «Мятеж на "Баунти"». Бунтовщики бросили Блая с частью команды в шлюпке, без карт и компаса и отпустили в открытый океан. Месяц спустя, преодолев 6000 километров, Блай высадился на острове, где нашел воду, устриц и ягоды, и назвал его островом Возрождения.
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