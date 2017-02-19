Британка, выигравшая в лотерею миллион фунтов стерлингов в 17 лет, хочет засудить организаторов

Джейн рассказала, что выигрыш, сделавший ее в один момент миллионером, отрицательно повлиял на ее жизнь и она подумывает подать в суд на организаторов. «Я думала, моя жизнь станет лучше, однако я ошиблась. Многие видят меня и думают, что хотели бы быть на моем месте. Но они даже не подозревают, как тяжело мне приходится».
Джейн считает, что нельзя продавать лотерейные билеты людям младше 18 лет.
Девушка долгое время не могла завязать отношения, потому что не была уверена, что молодые люди интересуются ею, а не ее деньгами.
Однако вариант отдать деньги и избавиться от такой обузы 21-летняя миллионерша никогда не рассматривала, хотя регулярно сетует на то, что ее жизнь изменилась к худшему. Например, в 2015 году она со скандалом рассталась со своим бойфрендом, обвинив его в том, что он охотится за деньгами. В настоящее время Джейн должна предстать перед судом за превышение скорости, а в прошлом году папарацци с удовольствием засняли ее обнажившееся декольте во время вечеринки на Хеллоуин в ночном клубе.
Кстати, Джейн, в прошлом работница благотворительной организации, не удержалась и чуть подкорректировала внешность — увеличила размер груди, поставила филлеры в губы и сделала инъекции ботокса.
На выигранные деньги Джейн купила белый Range Rover индивидуальной комплектации, сезонный абонемент на матчи своего любимого шотландского футбольного клуба «Хиберниан», съездила отдохнуть на Ибицу с друзьями.
Через какое-то время она вернулась обратно на работу, объяснив, что предпочитает рабочую рутину жизни, полной лени и роскоши.
На фотографии — 17-летняя Джейн Парк, самая молодая победительница лотереи «Евромиллионы». Девушка даже не могла выпить бокал шампанского в честь выигрыша, так как была несовершеннолетней. За победу она пила безалкогольный напиток Irn-bru.
К слову, со своими родителями 21-летняя Джейн перестала общаться опять же по причине наличия у нее денег.
Представители компании Camelot, организатора лотереи в Великобритании, в интервью Sunday People заявили, что сразу после выигрыша Джейн Парк была создана независимая финансовая и правовая комиссия, которая познакомила девушку с другим победителем лотереи того же возраста, чтобы они поделились опытом. «Мы будем поддерживать Джейн в меру наших возможностей вне зависимости от того, что она решит». Ограничение возраста для принятия участия в лотерее принимается Парламентом.
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