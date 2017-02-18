Роскошные надгробия бандитского кладбища под Екатеринбургом

В одной из частей кладбища посреди сосен можно встретить самые причудливые могилы. Огромные гранитные надгробия с гигантскими фотографиями, поражающими своей реалистичностью, на которых изображены суровые мужчины в дорогих костюмах и кожаных куртках, с золотыми цепями и татуировками, с сигаретами или ключами от «мерседеса». Часто изображение самого автомобиля выгравировано на фоне. Иногда там изображена девушка. Эти странные надгробия принадлежат представителям криминала, погибшим не своей смертью во время разборок в лихие 90-е.
Мы уже показывали вам надгробия русского криминала, однако в сети появились другие фотографии, которыми мы не могли не поделиться.
После распада Советского Союза и резкого перехода к рыночной экономике постсоветское пространство, включая Россию, оказалось в условиях анархии, что привело к резкому росту преступности. Начались убийства, захваты заложников и другие насильственные преступления. Джеймс Рут в словаре Webster 2000 года издания объясняет эту эпоху в истории России так:
«Во многом рост организованной преступности в России после 1991 года может объясняться исключительно неудачным переходом государства к рыночной экономике. В этот период правительство не смогло обеспечить каких-либо структурных изменений в политике в области прозрачности, подотчетности и прав акционеров, оставляя неопределенную границу между законным и незаконным. Отсутствие прозрачности в предпринимательской деятельности позволило организованной преступности уйти от преследования за незаконные действия. Недостаток подотчетности оборачивался тем, что, если что-то оказывалось сомнительным, никто не нес за это ответственности. Несуществующие права акционеров спровоцировали ситуацию, когда их интересы размывались выпуском дополнительных акций без их ведома или согласия, и они лишались элементарных прав собственности через насилие и унижение».
Екатеринбург стал центром криминальных разборок из-за местной Уралмашевской организованной преступной группы, которая получила такое название благодаря району Уральского машиностроительного завода. ОПГ появилась в конце 80-х и вскоре взяла контроль над несколькими предприятиями в городе, включая сам завод Уралмаш. Полученные через рэкет деньги вкладывали в законный бизнес, и влияние группировки расширялось.
В 90-е Уралмашевская ОПГ воевала с группировкой «Центр», а также страдала от внутренних разборок. Было так много летальных исходов этих войн, что многие из членов группировок оказались на Широкореченском кладбище. Их могилы украшены самым вычурным образом. На некоторых надгробиях указаны не только имена, но и клички и основные навыки.
К концу десятилетия многие бандиты исправились и узаконили свой бизнес. Кто-то даже оказался в политике. Сейчас бывшие члены ОПГ владеют торговыми центрами, отелями и фитнес-барами в Екатеринбурге.
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