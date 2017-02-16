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Студентка забрала питбуля из приюта, и он не может перестать обнимать ее

Кайла Филун — студентка, которая работает волонтером в приюте для животных в Филадельфии. Когда она в первый раз увидела питбуля Расса, то тут же почувствовала, что он для нее не просто еще одна собака, которую надо выгулять. Кайла поняла, что между ними тут же возникла какая-то особенная связь. «Он попал к нам с улицы, весь избитый. На хвосте и ушах отсутствовала шерсть, он был ужасно худой. И вот он сидит и спокойно смотрит на меня... Я поняла, что хочу забрать его домой сейчас же».

Кайла должна была действовать как можно быстрее, так как до этого приюту пришлось усыпить 15 собак. «К сожалению, любую собаку могли усыпить, особенно если она была больна и слаба. А Расс как раз попадал в такую категорию».

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На следующий же день Кайла пошла в приют, разобралась со всеми необходимыми бумагами и забрала Расса домой.


Две недели спустя девушка сидела за домашним заданием, а питбуль все время пытался приткнуться к своей спасительнице и обнять ее. Подруга Кайлы сняла эту невероятно милую сцену и выложила в Facebook. Фотографией поделились уже 55 тысяч человек.


Кайла надеется, что эта ее фотография с Рассом вдохновит других людей брать животных из приютов.
















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Tags: доброта, животные, объятия, питбуль, приют, собака, спасение
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