Bigpicture.ru (b_picture) wrote,
Bigpicture.ru
b_picture

Шалость удалась: как супруги издеваются друг над другом в быту

Говорят, что юмор спасает браки, и специалисты это подтверждают: «Если оба собеседника смеются, это верный признак того, что их отношения крепкие и гармоничные». Мы собрали несколько фотографий с хитроумными розыгрышами, которыми супруги разнообразят свою семейную жизнь.

glav fin



Жена попросила разрезать сэндвич пополам — но не уточнила, как именно это сделать.


Жена попросила мужа проверить вентиляцию. Мужчина не мог понять, почему она хихикает, — пока не увидел, что там прячется Брюс Уиллис.


Жена попросила подарить ей на Рождество «что-нибудь из ювелирки».


А эта женщина просила подарить ей ожерелье с бриллиантом.


Первоапрельская шутка — перевернуть весь дом вверх дном.


«Моя девушка небольшого роста и ненавидит розыгрыши».


Девушка хотела создать у своего парня впечатление, что она подарила ему кухонные полотенца.


Как разыграть жену на Хеллоуин: распечатать фото своего лица на плотной бумаге, поместить лист в банку и залить туда зеленой воды.


Девушка попросила выбросить коробки и убрать упаковку от корпуса кровати.


Мужчину попросили подстричь газон.


Беременная жена разыграла мужа, который ждал печенья на завтрак.


Пока парень отдыхал в Дубае, его беременная подруга попросила сфотографировать то, что напоминает ему о ней.


Парень пообещал подруге, что после работы ее ждет эротический сюрприз.


«Мой парень работает в интернет-магазине Amazon».


Жена пожаловалась, что ей хочется найти какое-то хобби, которое бы добавило в жизнь азарта. Муж посоветовал ей книгу «Экстремальная глажка».


Женщина, ничего не подозревая, шла в душ, а там ее встретил такой манекен.


Жена предложила завести сторожевую собаку, но муж нашел альтернативное решение.


«Моя девушка попросила приготовить на ужин рыбу — я приготовил, но мармеладную. Завтра сообщу, не бросила ли она меня после этого».


Женщина попросила мужа заснять ее выражение лица в тот момент, когда у них родится дочь.


Эта женщина семь минут перезагружала весы и пыталась взвеситься заново.


Когда парень узнал, что его девушка — фанатка Pepsi, он срежиссировал для нее эту сцену с места преступления.


Женщина попросила подарить ей лазерный эпилятор.


Жена предупредила мужа, что дома его ждут 50 оттенков серого.


Женщина сделала глазастыми абсолютно все продукты из холодильника.


«Да, дорогая, я перемыл всю посуду».


Жена попросила подарить ей на Рождество семейный портрет.


«Если планируешь провести прекрасную ночь с женой, то напиться и заснуть — плохая идея».


Мужчина вручил жене книгу «Секс после 40 лет». Пустую.

Смотрите также: 17 способов эффектно разыграть любимых коллег, Туристы-тролли отправляли в отели странные запросы… и их выполнили!

источник




Понравилось? Жми лайк!
Tags: США, брак, позитив, розыгрыши, супруги, троллинг, шутка, юмор
promo leh_a august 3, 09:15 20
Buy for 110 tokens
Заглавный пост.
Здравствуй, прорвавшийся сюда через горы копипасты в ЖЖ, ЧИТАТЕЛЬ. Посты в моем бложике про самолетики и машинки. C авиацией все просто - тыкай в тег spotting и наслаждайся. Постов про машинки значительно больше. Есть про российский автоспорт, есть про любительские покатушки и ралли.…
  • Post a new comment

    Error

    switch
    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    Help
  • 59 comments