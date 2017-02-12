Шалость удалась: как супруги издеваются друг над другом в быту

Жена попросила разрезать сэндвич пополам — но не уточнила, как именно это сделать.
Жена попросила мужа проверить вентиляцию. Мужчина не мог понять, почему она хихикает, — пока не увидел, что там прячется Брюс Уиллис.
Жена попросила подарить ей на Рождество «что-нибудь из ювелирки».
А эта женщина просила подарить ей ожерелье с бриллиантом.
Первоапрельская шутка — перевернуть весь дом вверх дном.
«Моя девушка небольшого роста и ненавидит розыгрыши».
Девушка хотела создать у своего парня впечатление, что она подарила ему кухонные полотенца.
Как разыграть жену на Хеллоуин: распечатать фото своего лица на плотной бумаге, поместить лист в банку и залить туда зеленой воды.
Девушка попросила выбросить коробки и убрать упаковку от корпуса кровати.
Мужчину попросили подстричь газон.
Беременная жена разыграла мужа, который ждал печенья на завтрак.
Пока парень отдыхал в Дубае, его беременная подруга попросила сфотографировать то, что напоминает ему о ней.
Парень пообещал подруге, что после работы ее ждет эротический сюрприз.
«Мой парень работает в интернет-магазине Amazon».
Жена пожаловалась, что ей хочется найти какое-то хобби, которое бы добавило в жизнь азарта. Муж посоветовал ей книгу «Экстремальная глажка».
Женщина, ничего не подозревая, шла в душ, а там ее встретил такой манекен.
Жена предложила завести сторожевую собаку, но муж нашел альтернативное решение.
«Моя девушка попросила приготовить на ужин рыбу — я приготовил, но мармеладную. Завтра сообщу, не бросила ли она меня после этого».
Женщина попросила мужа заснять ее выражение лица в тот момент, когда у них родится дочь.
Эта женщина семь минут перезагружала весы и пыталась взвеситься заново.
Когда парень узнал, что его девушка — фанатка Pepsi, он срежиссировал для нее эту сцену с места преступления.
Женщина попросила подарить ей лазерный эпилятор.
Жена предупредила мужа, что дома его ждут 50 оттенков серого.
Женщина сделала глазастыми абсолютно все продукты из холодильника.
«Да, дорогая, я перемыл всю посуду».
Жена попросила подарить ей на Рождество семейный портрет.
«Если планируешь провести прекрасную ночь с женой, то напиться и заснуть — плохая идея».
Мужчина вручил жене книгу «Секс после 40 лет». Пустую.
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