БухляиКанделябры: ростовчанки троллят модных чикуль

О том, как появился «БухляиКанделябры» и что это за название такое, Екатерина рассказала порталу donnews.ru: «Идея не моя, пародии на селфи знаменитостей уже давно делает австралийская актриса Селеста Барбер. Она прекрасна, как закат над морем. А мы не тянем даже на закат в промзоне, скрытый за смогом заводов. В общем, мы вторичны, хотя предпочитаем термин “постмодернистский проект”».
«Мы пародируем не селфи знаменитостей, а что понравится. Решили брать косплеем. Проект называется “БухляиКанделябры”: есть Бухля в ушанке и ватнике, и есть Конь в пальто. Кстати, это два разных человека. Может, еще появится единорог. Наши творческие планы неопределенны и противоречивы».
«Почитать комментарии, так мы пухнем от зависти к девушкам с наших референсов. И вообще сначала должны стать бикинистками, и лишь тогда получим право что-то пародировать. Недавно мне в Facebook написал человек, который потребовал, чтобы я пошла заниматься спортом. Хотела было показать ему свои медали, но потом просто забанила».
Но в основном аудитория Instagram реагирует на творчество проекта позитивно. Подписчики не жалеют лайков и призывают не останавливаться.
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