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Знаменитости отказываются от нижнего белья на красной дорожке

Нас уже мало чем можно удивить. Мы привыкли к тому, что актрисы и певицы на важные мероприятия надевают дорогие платья от именитых дизайнеров, которые оставляют мало места для воображения, а иногда даже совсем ничего не оставляют.

Но, как оказалось, есть еще чему удивляться. Последний тренд среди селебрити на красной ковровой дорожке — сочетание не слишком открытого платья, например кружевного и прозрачного, с полным отсутствием нижнего белья. То есть ни бюстгальтера, ни, простите, трусов. Именно в таком виде предстала 25-летняя британская телезвезда Марни Симпсон на Национальной телевизионной премии. Если до этого о девушке мало кто слышал, то теперь уж она точно прославилась на весь мир вот таким сомнительным образом.

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Наоми Истед, британская телеведущая программы о моде и колумнист, попыталась объяснить тренд: «Селебрити пытаются уйти от грубого, низкопробного и откровенно безвкусного стиля, который был у них раньше, и теперь они очень внимательно и изобретательно относятся к вопросу оголения».


Наоми Кэмпбелл в закрытом, но чрезвычайно прозрачном платье. Без белья, конечно же.

То есть теперь знаменитости отказываются от платьев, оголяющих практически все (и мы говорим не только о груди), в пользу, казалось бы, более скромных. Но так кажется только на первый взгляд.


Актриса Джанет Монтгомери.


Куда же без Ким Кардашьян.


Немецкая топ-модель Тони Гаррн.


Итальянская модель Бьянка Балти.


Ники Минаж.


Американская актриса и певица Кристина Милиан.




Актриса и фотомодель Шантель Ван Сантен.


Эмма Стоун.


Модель Кендалл Дженнер просто время от времени выкладывает подобные фото в Instagram.


Актриса Кейт Босуорт.


Белла Хадид тоже знаменита своими более чем свободными взглядами на одежду и нижнее белье.

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Tags: белье, знаменитости, красная дорожка, мода, одежда, платья, прозрачность, тренд
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