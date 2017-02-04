Знаменитости отказываются от нижнего белья на красной дорожке

Но, как оказалось, есть еще чему удивляться. Последний тренд среди селебрити на красной ковровой дорожке — сочетание не слишком открытого платья, например кружевного и прозрачного, с полным отсутствием нижнего белья. То есть ни бюстгальтера, ни, простите, трусов. Именно в таком виде предстала 25-летняя британская телезвезда Марни Симпсон на Национальной телевизионной премии. Если до этого о девушке мало кто слышал, то теперь уж она точно прославилась на весь мир вот таким сомнительным образом.
Наоми Истед, британская телеведущая программы о моде и колумнист, попыталась объяснить тренд: «Селебрити пытаются уйти от грубого, низкопробного и откровенно безвкусного стиля, который был у них раньше, и теперь они очень внимательно и изобретательно относятся к вопросу оголения».
Наоми Кэмпбелл в закрытом, но чрезвычайно прозрачном платье. Без белья, конечно же.
То есть теперь знаменитости отказываются от платьев, оголяющих практически все (и мы говорим не только о груди), в пользу, казалось бы, более скромных. Но так кажется только на первый взгляд.
Актриса Джанет Монтгомери.
Куда же без Ким Кардашьян.
Немецкая топ-модель Тони Гаррн.
Итальянская модель Бьянка Балти.
Ники Минаж.
Американская актриса и певица Кристина Милиан.
Актриса и фотомодель Шантель Ван Сантен.
Эмма Стоун.
Модель Кендалл Дженнер просто время от времени выкладывает подобные фото в Instagram.
Актриса Кейт Босуорт.
Белла Хадид тоже знаменита своими более чем свободными взглядами на одежду и нижнее белье.
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