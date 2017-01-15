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Instagram «казахстанской Барби» возмутил поборников нравственности

Инстаграм 21-летней Динары Рахимбаевой, студентки из Казахстана, учащейся в Ноттингеме, не понравился сторонникам строгой морали на родине девушки. Динара недавно снялась в фотосессии в нижнем белье, демонстрируя свою удивительно тонкую талию обхватом всего 56 см.

Рост девушки — 175 см, обхват бедер — 86 см, а вес — 44,5 кг. Динара родом из Алма-Аты, и ее часто сравнивают с куклой Барби из-за телосложения и черт лица. Самой девушке не нравится такое сравнение, и она утверждает, что ее сходство с куклой случайно. Но особенно Рахимбаеву раздражает сравнение с Валерией Лукьяновой, украинской «живой Барби», которая увеличила грудь и носит цветные линзы для усиления сходства с куклой.





На снимках Динара появляется в кружевном черном бюстгальтере, трусиках и поясе для чулок, в красной шелковой ночной сорочке и в другом белье. Мусульманское большинство в Казахстане возмутилось такой откровенностью: даже если отбросить религиозный вопрос, в этой стране просто так не принято. В комментариях на девушку посыпались оскорбления и укоры. Несмотря на красоту снимков и самой модели, все равно нашлись люди, которые критикуют Динару, даже не будучи с ней знакомыми.





























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Tags: instagram, Барби, Казахстан, девушка, кукла, мораль, нижнее белье
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