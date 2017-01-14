Закулисье конкурсов красоты

Конкурсы красоты уже давно стали символом Запада, несмотря на то, что некоторые считают их лживым соревнованием для девушек-пустышек. Мир конкурсов красоты — это мир, в котором силиконовые импланты и пластические операции стали нормой, а судьбу конкурсанток решает не всегда объективное жюри.
Фотопроект «Мисс» посвящен этим девичьим соревнованиям, которые он исследует через призму восхищения, уважения, благоговейности и печали. Проект позволяет зрителю заглянуть за кулисы двух крупнейших в мире конкурсов красоты — «Мисс США» и «Мисс Вселенная». Здесь вы увидите соперничество, товарищество, боль и решительность участниц, пытающихся получить то, о чем большинство девушек в мире только мечтает. Этот проект покажет вам мир ленточек, худобы, макияжа, локонов и высоких каблуков — и все, на что девушки готовы пойти ради чести стать новой «Мисс» года.
1. В погоне за короной.
2. Подготовка.
3. Перед судьями.
4. Напоказ.
5. Спящая красавица.
6. Позируя.
7. На съемках.
8. «Мисс Замбия».
9. Косметика.
10. Критика.
11. Свет мой, зеркальце, скажи…
12. Одиночество.
13. Улыбаемся и машем.
14. Последние приготовления.
15. Слезы.
16. На каблуках по лестнице.
17. Театр одного актера.
18. В ожидании своей очереди.
19. Перед судьями.
20. Обучение.
21. Результаты.
22. После поражения.
23. Чемпионка в поедании арбузов.
24. Остров.
25. Сцена.
26. Ленточки.
27. Оценка.
28. Эффектное появление.
29. Каблуки.
30. Новый гардероб.
31. Подготовка.
32. Представление.
33. Отражение.
34. Техника.
35. Восхищение.
36. Наращивание ресниц.
37. Камеры.
38. Наедине с собой.
39. Конкурс по поеданию куриных крылышек.
40. Уверенность в себе.
41. На тренировке.
42. Уснула прямо в коридоре.
43. Награда.
44. Указания.
45. Национальная гордость.
46. Подготовка к конкурсу бикини.
47. Танец с обручами.
48. Ожидание.
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