У кого глубже: самые отчаянные декольте премии «Золотой глобус — 2017»

Но, как водится, взгляды всего мира были прикованы к красной ковровой дорожке премии, а особенно — к нарядам знаменитостей. В этом году в платьях актрис изобиловало декольте, причем такое, что смотреть в глаза становилось практически невозможно. Мы решили собрать в одном материале все самые отчаянные декольте, а заодно — несколько примеров нарядов, которые показались нам наиболее удачными. Насколько может быть привлекательна почти голая грудь — судить вам.
Актриса Сара Джессика Паркер в платье из свадебной коллекции Vera Wang Bridal. Возможно, лучше было бы присмотреться к более закрытым платьям.
Джессика Честейн, похоже, промахнулась не столько с декольте, сколько с цветом и декором платья.
Кристин Евангелиста, три полоски и немного драпировки. Нельзя назвать это платье неудачным, однако декольте заставляет поежиться.
Кристин Каваллари похвасталась не менее глубоким декольте, но в ее наряде гораздо больше вкуса, чем у многих других актрис и знаменитостей, приехавших на церемонию.
Эмма Стоун по-настоящему блистала на церемонии. И платье красивое, и приз за лучшую женскую роль в мюзикле получила.
Оливия Калпо в необычном наряде Zuhair Murad, который некоторые издания признали неудачным, но мы не согласны.
Систин, Скарлет и София Сталлоне, дочери Сильвестра Сталлоне, украсили вечер своим присутствием.
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