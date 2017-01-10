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У кого глубже: самые отчаянные декольте премии «Золотой глобус — 2017»

Накануне ночью в Лос-Анджелесе состоялось вручение премии «Золотой глобус», которую учредила Ассоциация иностранной прессы. Абсолютным триумфатором церемонии стал мюзикл «Ла-Ла Ленд» с Райаном Гослингом и Эммой Стоун: картина выиграла во всех семи номинациях, на которые была представлена.

Но, как водится, взгляды всего мира были прикованы к красной ковровой дорожке премии, а особенно — к нарядам знаменитостей. В этом году в платьях актрис изобиловало декольте, причем такое, что смотреть в глаза становилось практически невозможно. Мы решили собрать в одном материале все самые отчаянные декольте, а заодно — несколько примеров нарядов, которые показались нам наиболее удачными. Насколько может быть привлекательна почти голая грудь — судить вам.

У кого глубже: самые отчаянные декольте премии «Золотой Глобус-2017»



Продюсер Оге Эгбуону.



Актриса Сара Джессика Паркер в платье из свадебной коллекции Vera Wang Bridal. Возможно, лучше было бы присмотреться к более закрытым платьям.


Приянка Чопра в платье Ralph Lauren.



Мэнди Мур.



Кристен Белл в платье Jenny Packham.



Кери Расселл в платье J. Mendel.



Джессика Честейн, похоже, промахнулась не столько с декольте, сколько с цветом и декором платья.


Джессика Бил. Прикройте это немедленно.



Эмили Ратаковски и бесконечное декольте.



Дебби Матенопулос.



Кристин Евангелиста, три полоски и немного драпировки. Нельзя назвать это платье неудачным, однако декольте заставляет поежиться.


Чарисса Томпсон и ее внушительное декольте.



Кристин Каваллари похвасталась не менее глубоким декольте, но в ее наряде гораздо больше вкуса, чем у многих других актрис и знаменитостей, приехавших на церемонию.


Бри Ларсон не стала мудрить: фасон платья Rodarte — вечная классика.



Эмма Стоун по-настоящему блистала на церемонии. И платье красивое, и приз за лучшую женскую роль в мюзикле получила.


Лили Коллинз в роскошном платье Zuhair Murad.



Оливия Калпо в необычном наряде Zuhair Murad, который некоторые издания признали неудачным, но мы не согласны.


София Вергара тоже надела платье Zuhair Murad и не прогадала.



Тэнди Ньютон в платье Monse.



Систин, Скарлет и София Сталлоне, дочери Сильвестра Сталлоне, украсили вечер своим присутствием.

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Tags: Золотой глобус, актрисы, вручение, декольте, знаменитости, кино, платья, премия, сериалы, фильмы
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