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Если бы голливудские блокбастеры снимались в Африке

Сенегальский фотограф Омар Виктор Диоп и франко-американский фотограф Антуан Темпе живут в разных мирах, но каким-то образом обнаружили, что у них есть общая любовь к кино. Вооружившись желанием запечатлеть влияние кинематографа на разные культуры, они решили объединиться и создать фотосессию, вдохновленные одними из самых культовых фильмов в истории. В проекте под названием «[ре]Микс Голливуда» дуэт воссоздал сцены из таких классических фильмов, как «Завтрак у Тиффани» и «Психо», а также новых хитов большого экрана. Главным отличием копий от оригиналов является то, что главные «роли» исполняют африканские «актеры».





1. Завтрак у Тиффани.


2. Матрица.


3. Красота по-американски.


4. Фотоувеличение.


5. Чикаго.


6. Фрида.


7. Психо.


8. Тельма и Луиза.

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Tags: Африка, Сенегал, кино, фильмы, фотограф, фотопроект, фотосессия
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